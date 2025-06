Lang – Napoli ulteriore aggiornamento in serata | Manna ha deciso

di infiammare gli stadi partenopei con la sua imprevedibilità e velocità. Dopo le conferme di Marianucci e l’innesto di De Bruyne, il Napoli si prepara a rinforzarsi ulteriormente, puntando sul talento di Noa Lang. Questa mossa potrebbe rivoluzionare le strategie offensive della squadra, portandola a nuovi traguardi e rendendo il campionato ancora più emozionante. L’ufficialità è ormai vicina: l’attesa sta per finire.

Sull’arrivo di Noa Lang al Napoli bisogna segnalare un ulteriore aggiornamento arrivato proprio in serata. Dopo gli arrivi di Luca Marianucci e, soprattutto, Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli sta per calare l’asso anche per quanto riguarda le corse esterne offensive. Il club partenopeo, infatti, si è fiondato su Noa Lang del PSV. Il calciatore olandese, di fatto, dovrebbe essere il giocatore che aspettava Antonio Conte, ovvero colui capace di ribaltare l’azione con dei dribbling. Proprio sulla trattativa per vedere Lang in azzurro, tra l’altro, bisogna segnalare una decisione da parte dello stesso direttore sportivo Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lang – Napoli, ulteriore aggiornamento in serata: Manna ha deciso

