Lang | La pressione che subiamo è sottovalutata A volte vorrei solo riempire scaffali al supermercato

In molti conoscono Noa Lang per come si mostra davanti alle telecamere e in campo, ma quando parla di suo figlio (ora ne ha tre), diventa un’altra persona. . A rivelarlo è il portale olandese Life After Football, che gli fece un’intervista quando passò dal Club Brugge al Psv nel 2023, e raccontò di lui: Il tifoso medio conosce Noa Lang come arrogante, un ottimista nato. Ma quando parla di suo figlio Navy, vediamo un Noa molto diverso da come si mostra: «Essere padre è una sensazione che non riesco a spiegare, e non esiste altro che sia più bello. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it