Lang esclude l’arrivo di Ndoye? La verità sulla trattativa è chiara | è successo in queste ore

Il Napoli si conferma protagonista nel mercato estivo, con una trattativa che sta per concretizzarsi: l’ingaggio di Noa Lang. Tuttavia, emergono nuovi dettagli su Dan Ndoye, smentendo alcune voci e rafforzando la strategia azzurra. La rosa partenopea si arricchisce mentre le big come Inter e Juventus sono impegnate in altri impegni. La sessione estiva si annuncia infuocata e il Napoli punta a sfruttare ogni occasione per rafforzarsi ulteriormente.

Il Napoli continua ad essere padrone del mercato. Il club azzurro sta per ingaggiare Noa Lang, ma intanto emergono dettagli su Dan Ndoye. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è senza dubbio il padrone del mercato, anche per i restanti club come Inter e Juventus sono impegnati al Mondiale per Club. A tal proposito, gli azzurri starebbero provando ad anticipare la concorrenza durante la pausa estiva. Infatti, ad oggi, il DS Manna è pronto a chiudere il terzo colpo di mercato che però non metterà ancora la parola fine ai nuovi acquisti. Lang e Ndoye per rinforzare l'attacco? L'idea del Napoli è chiara.

