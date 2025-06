Lang e non solo per il Napoli | il punto sulle trattative azzurre

Il Napoli si prepara a chiudere l’affare Noa Lang, puntando a rinforzare ulteriormente la rosa di Antonio Conte. Ma il calciomercato azzurro non si ferma qui: il ds Manna sta lavorando su più fronti per allestire una squadra competitiva e ambiziosa. Con la finestra estiva ancora aperta, i tifosi azzurri possono aspettarsi altre sorprese e colpi di scena che renderanno questa campagna acquisti memorabile. La prossima stagione promette grandi battaglie sotto il Vesuvio.

Il Napoli è pronto a sferrare l'affondo decisivo per chiudere la trattativa che porterà Noa Lang all'ombra del Vesuvio, ma il lavoro del ds Manna non si fermerà all'esterno del Psv. Noa Lang, ma non solo. Il Napoli continua nella sua campagna di rafforzamento estiva per consentire ad Antonio Conte di avere una rosa all'altezza di potersela giocare a testa alta nelle varie competizioni che vedranno gli azzurri impegnati la prossima stagione.