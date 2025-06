Lang disse | Ho reso il calcio belga più avvincente sarà difficile trovare qualcuno migliore di me

Noa Lang ha rivoluzionato il calcio belga, portando passione e spettacolo come pochi. Durante la sua esperienza nel Club Brugge, ha dichiarato con orgoglio di aver reso il campionato più avvincente, e ora che si prospetta il suo sbarco al Napoli, il suo talento promette di infiammare ancora di più il palcoscenico internazionale. La sua ambizione e il suo carisma sono pronti a scrivere un nuovo capitolo: la sua storia è tutto da seguire.

Quando Noa Lang militava nel Club Brugge (2020-23), prima di trasferirsi al Psv, rilasciò un’intervista in cui spiegò che, secondo il suo modestissimo parere, in Belgio si erano appassionati al calcio grazie a lui. Lang nel 2022: «Ho reso il calcio belga più avvincente, sarà difficile trovare qualcuno migliore di me». L’ala, vicino a diventare un nuovo calciatore del Napoli, dichiarò ad Hln.be: «Ho reso avvincente il calcio belga, onestamente la penso così. I bambini di sei, sette anni qui ora conoscono il Club Brugge. Nei Paesi Bassi, la gente sta iniziando a monitorare le squadre belga. Questo non era mai successo prima che giocassi io qui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lang disse: «Ho reso il calcio belga più avvincente, sarà difficile trovare qualcuno migliore di me»

