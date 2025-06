Lang al Napoli il colpo è ormai a un passo | cosa manca per la chiusura definitiva

Il Napoli si avvicina sempre di più a Noa Lang, il talentuoso esterno olandese del PSV Eindhoven, con un accordo ormai in dirittura d’arrivo. Dopo aver perfezionato i colpi De Bruyne e Marianucci, i partenopei sono pronti a chiudere questa trattativa, che potrebbe rappresentare il tassello finale per rinforzare la rosa e puntare alla vittoria. Manca solo l’ultimo dettaglio prima di brindare alla fumata bianca definitiva.

Il Napoli è sempre più vicino a Noa Lang, esterno olandese del PSV Eindhoven: le parti sono vicine a un accordo definitivo e mancano piccoli dettagli prima della fumata bianca decisiva. In seguito ad acquisti importanti già ufficializzati come i colpi De Bruyne e Marianucci, il Napoli continua a operare sul calciomercato in entrata per soddisfare le esigenze di mister Antonio Conte e rinforzare la rosa per renderla competitiva nelle tre competizioni che gli azzurri affronteranno nella prossima stagione. Sono vari i ruoli sui quali si sta lavorando, tra cui soprattutto la posizione delle ali, posizione carente sin dalla partenza di Kvara. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it