Lancia d' oro di settembre 2025 il Concorso per la realizzazione del bozzetto dell' impugnatura

Arezzo si prepara a vivere un altro emozionante capitolo della sua tradizione con il concorso per la realizzazione del bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro 2025. Un’opportunità unica per artisti e creativi di lasciare il proprio segno nella storia di questa importante manifestazione, celebrando il quinto centenario della nascita di un simbolo che unisce passione, arte e storia. Partecipa anche tu e contribuisci a rendere indimenticabile questa edizione!

Arezzo, 25 giugno 2025 – Concorso per la realizzazione del bozzetto dell'impugnatura della Lancia d'oro di settembre 2025 Il Comune di Arezzo bandisce il concorso "Lancia d'Oro" per la presentazione del bozzetto relativo alla realizzazione della maniglia delle Lancia d'Oro da assegnare al Quartiere vincitore della 148esima edizione della Giostra del Saracino in programma il prossimo 7 settembre e dedicato, nel quinto centenario della nascita, a Giovanni Pierluigi da Palestrina, compositore e organista tra i più importanti del Rinascimento, ancora oggi di riferimento della polifonia vocale sacra, le cui melodie vengono frequentemente eseguite e apprezzate particolarmente nell'ambito del Concorso Polifonico "Guido d'Arezzo".

