Lampioni accesi tutto il giorno a Fuorni la denuncia di un cittadino

Un residente di Fuorni denuncia un'anomalia che non può essere ignorata: i lampioni del quartiere restano accesi 24 ore su 24, generando un inutile spreco di energia e denaro pubblico. Situazioni come questa evidenziano l'urgenza di interventi mirati per preservare le risorse e migliorare la qualità della vita. È fondamentale che le autorità intervengano prontamente per risolvere il problema e garantire un utilizzo più efficiente dell'illuminazione pubblica.

