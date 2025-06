Lampedusa un accordo col policlinico per garantire la chemioterapia sull' isola

Lampedusa si prepara a un importante passo avanti nella sanità locale: entro l’autunno, un nuovo servizio oncologico decentrato garantirà le chemioterapie sull’isola, riducendo i disagi e migliorando la qualità di vita dei pazienti. Questo innovativo accordo con il Policlinico "Paolo Giaccone" rappresenta un grande traguardo per la comunità, dimostrando come collaborazione e innovazione possano fare la differenza. Un esempio di come si può portare assistenza di eccellenza anche in contesti remoti.

A Lampedusa, entro il prossimo autunno, sarà attivato un servizio oncologico decentrato per garantire le chemioterapie ai pazienti, riducendo così i disagi legati ai trasferimenti verso i centri di riferimento sulla terraferma. È quanto prevede il protocollo tra il policlinico "Paolo Giaccone". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

