L’amore è nell’aria a Londra | Alcaraz si divide tra Emma e Lissie

Carlos Alcaraz, le nuove indiscrezioni viaggiano alla velocità della luce: la verità su Emma Raducanu e sul flirt con la bellissima Lissie. Ai più romantici piace pensare che ci sia del tenero e che si siano innamorati tra un rovescio e l'altro. Secondo il team dei cinici, invece, ogni loro mossa sarebbe stata studiata a tavolino per creare un po' di hype e per fare in modo che il mondo del gossip accendesse i riflettori su di loro. A ridosso di Wimbledon, oltretutto, e non in un momento qualsiasi della stagione.