L’ambizione del Partito Liberaldemocratico e il voto fuori dal coro del bipolarismo

mettersi in gioco in un panorama politico spesso dominato dal bipolarismo e dal consenso di facciata. Il Partito Liberaldemocratico si propone come una voce fuori dal coro, pronta a sfidare le convenzioni e a proporre un’alternativa concreta. In un’epoca di crisi globale, il suo coraggio può rappresentare una scintilla di cambiamento, dimostrando che anche in Italia si può respirare aria di novità e libertà .

Mentre il mondo brucia, può sembrare anacronistico mettere in campo in Italia un nuovo partito. Ma si chiama Partito Liberaldemocratico (Pld) e siccome l’incendio sta appiccando il fuoco nei pochi accampamenti liberaldemocratici che resistono qua e lĂ (il penultimo salvato è stato in Canada, l’ultimo a rischio è diventato la Polonia), magari tanto anacronistico non è. Diciamo piuttosto che ci vuole coraggio, e va premiato, per chiamare a Bologna, sabato 28 e domenica 29, trecento delegati per far partire il convoglio di un ennesimo tentativo di non stare nĂ© di qua nĂ© di lĂ , in questa Italia costruita sul fasullo bipolarismo dei referendum (sulla preferenza unica) di quasi trent’anni fa, nel protopopulismo dell’epoca. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’ambizione del Partito Liberaldemocratico, e il voto fuori dal coro del bipolarismo

In questa notizia si parla di: partito - liberaldemocratico - ambizione - voto

Partito Liberaldemocratico: "La videosorveglianza con lettura delle targhe, 10 anni di attesa e ancora nulla" - Il Partito Liberaldemocratico denuncia l'immobilismo sulla videosorveglianza con lettura delle targhe, un progetto avviato dieci anni fa.

Lo spazio al centro L’ambizione del Partito Liberaldemocratico, e il voto fuori dal coro del bipolarismo; I contadini di Schlein L’eterno equivoco del Pd, e la pavida rinuncia alla sua vocazione maggioritaria; Terzo tentativo Più Draghi e meno Sangiuliano, Nos riprova a rilanciare l’area dei liberaldemocratici.

Nasce l'8 marzo a Roma il partito liberaldemocratico - Orizzonti Liberali, Libdem, Nos e Liberal Forum daranno vita al partito Libdem, nel solco dell'agenda Draghi, con l'ambizione di allonanarsi dal modello "fan club personale" di un leader e di dare ... Come scrive ilfoglio.it

Chi verrà dopo Kishida - Internazionale - Il Partito liberaldemocratico (Pld), al governo, ha annunciato che il voto per eleggere il successore dell’attuale segretario generale e primo ministro Fumio Kishida si terrà il 27 settembre. Scrive internazionale.it