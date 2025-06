L’allenatore Dario Polverini I ragazzi ne escono a testa alta

Il tecnico dell’Under 16 azzurra, Dario Polverini, ha elogiato i suoi ragazzi al termine della Finale Scudetto contro la Juventus: "Vincere sarebbe stato un tributo al loro impegno straordinario." Questi giovani talenti escono a testa alta, consapevoli di aver dato il massimo e di aver vissuto un percorso ricco di emozioni e crescita. Il calcio insegna anche questo: il valore dello spirito e della determinazione sono già una vittoria in sé.

Il tecnico dell'Under 16 azzurra Dario Polverini ha parlato al termine della Finale Scudetto Under 16 contro la Juventus: "Vincere lo scudetto sarebbe stato affermare ancora una volta tutto il lavoro di questi ragazzi in un percorso straordinario - ha dichiarato -. Hanno fatto una gara incredibile, penso che non meritassero di perdere. Il calcio è anche questo: ce ne andiamo senza nessun rimpianto, quello che conta è il percorso e quello fatto è stato straordinario". "Questo gruppo – continua Polverini – è migliorato in maniera esponenziale, un percorso che non inizia certo quest'anno. Questi ragazzi hanno una grandissima disciplina e dedizione al lavoro.

