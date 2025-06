L’allarme del sindacato Il Siulp | Più organici o per questa estate non ce la facciamo

L’allarme lanciato dal sindacato Siulp mette in luce una realtà preoccupante: gli organici della questura del Fermano sono sotto pressione, specialmente in vista dell’estate, quando la popolazione aumenta considerevolmente. Questa piccola ma strategica realtà si trova ad affrontare una crisi di risorse che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini e la qualità dei servizi. È fondamentale intervenire subito per garantire una pronta risposta alle sfide del territorio…

C’è profonda preoccupazione per la situazione di sofferenza cronica che coinvolge gli uffici della questura, specialmente in vista della stagione estiva, periodo dell’anno in cui la popolazione del Fermano aumenta vertiginosamente. Una realtà piccola ma strategica, sempre in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini, si trova oggi a fronteggiare una carenza strutturale di risorse umane e logistiche che rischia seriamente di compromettere l’efficienza dei servizi essenziali. A lanciare l’appello è Giovanni De Rosa, il segretario provinciale del Siulp, sindacato autonomo dei lavoratori di polizia: "La questura di Fermo, seppur di dimensioni ridotte rispetto a quelle metropolitane, svolge attività complesse con un livello di responsabilità pari a quello delle realtà più grandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’allarme del sindacato. Il Siulp: "Più organici o per questa estate non ce la facciamo"

In questa notizia si parla di: allarme - sindacato - siulp - organici

Il sindacato di polizia Siulp Chieti sostiene l’Unitalsi - Il sindacato di polizia Siulp Chieti scende in campo a sostegno dell’Unitalsi, promuovendo una cena benefica per raccogliere fondi destinati alla sottosezione Chieti-Vasto.

Grave carenza di organico nella Polizia, il Siulp: La politica faccia la sua parte, basta proclami; Forze dell'ordine sotto organico, i 5 Stelle: Un grido d'allarme, chiediamo al Governo fatti concreti; Polizia stradale e Polizia postale con organici ridotti, il sindacato Siulp lancia grido d'allarme: Dalle promesse ai fatti.

Grave carenza di organico nella Polizia, il Siulp: “La politica faccia la sua parte, basta proclami” - Il SIULP, il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori della Polizia, lancia l’ennesimo allarme sulla cronica carenza di personale nella provincia di Siracusa. Scrive siracusaoggi.it

Sicurezza, il Siulp attacca: “a Siracusa organici insufficienti. Basta proclami, servono rinforzi e rispetto per i poliziotti” - Il Siulp denuncia carenze organiche gravi a Siracusa e chiede rinforzi per la Polizia. Come scrive siracusanews.it