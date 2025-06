Lakescapes arriva a Briga | in scena Il giro d' Italia in 80 minuti…e una manciata di canzoni

Lakescapes torna a Briga Novarese con un evento imperdibile: il terzo appuntamento della stagione, che unisce teatro e musica in un'esperienza unica sotto le stelle. Sabato 28 giugno, sulla collinetta di San Colombano, l’Accademia dei Folli porterà in scena "Il giro d’Italia in 80 minuti… e una manciata di canzoni", un viaggio emozionante tra risate, emozioni e melodie. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile che vi lascerà con il fiato sospeso.

Sabato 28 giugno la collinetta di San Colombano a Briga Novarese è lo scenario del terzo appuntamento stagionale di Lakescapes, rassegna di teatro diffuso del Lago Maggiore. Alle 21.30 l'Accademia dei Folli è di scena con lo spettacolo "Il giro d'Italia in 80 minuti.e una manciata di canzoni". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

