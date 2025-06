L’Ai promette di stravolgere il lavoro intellettuale | che fine faranno i lavoratori?

L’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare il lavoro intellettuale, sollevando interrogativi fondamentali sul futuro dei lavoratori. Mentre il dibattito europeo si concentra su regole e principi, le vere sfide vanno oltre: come influenzeranno occupazione, competenze e sicurezza economica? È giunto il momento di affrontare queste questioni cruciali per plasmare un domani in cui l’AI sia uno strumento di progresso per tutti.

Il dibattitto europeo sull' intelligenza artificiale (AI) tende a concentrarsi sulle caratteristiche delle sulle tecnologie e i principi e le regole che dovrebbero guidarne il suo governo nell'interesse individuale e sociale. E' questo il cuore del EU AI act. Ma le questioni essenziali, quelle che preoccupano la gente e possono stravolgere il nostro sistema economico, vanno ben al di là dei temi della trasparenza, "beneficialità" o responsabilità delle aziende AI e dei suoi clienti: l'AI promette di stravolgere l'organizzazione del lavoro, soprattutto intellettuale, ponendo drammatiche questioni relative alla distribuzione del reddito e al rischio di una disoccupazione strutturale.

