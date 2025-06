Lago d’Iseo Jazz 2025 | il festival celebra i 90 anni di Enrico Intra con una settimana di grande musica

Il Lago d’Iseo Jazz 2025 si prepara a celebrare un traguardo speciale: i 90 anni di Enrico Intra, una leggenda del jazz europeo. Dal 28 giugno al 4 luglio, la magia delle note riempirà le affascinanti location di Iseo e Palazzolo sull’Oglio, offrendo una settimana di musica indimenticabile. Un festival storico e raffinato, che rende omaggio a un maestro senza tempo, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale italiano.

Dal 28 giugno al 4 luglio 2025 torna l’attesissimo Lago d’Iseo Jazz – La Casa del Jazz Italiano, che per la sua XXXIII edizione rende omaggio a uno dei grandi maestri del jazz europeo: Enrico Intra, che il 3 luglio compirà 90 anni. Il festival, tra gli appuntamenti jazz più longevi e apprezzati del Nord Italia, si svolge nelle incantevoli cornici di Iseo e Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia, affacciate sul suggestivo scenario del Sebino. Una settimana di eventi tra jazz, cultura e paesaggi unici. Il programma 2025 propone sette giorni di concerti gratuiti (tranne l’evento del 3 luglio) in location storiche, artistiche e naturali: dal Castello Oldofredi alla Chiesa di San Silvestro, dal Sagrato della Pieve di Sant’Andrea al Lido di Sassabanek. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Lago d’Iseo Jazz 2025: il festival celebra i 90 anni di Enrico Intra con una settimana di grande musica

