L’Adamant alza il livello e tratta il pivot Renzi Veterano di A e A2 sa segnare in tanti modi

C'è un nome forte per il mercato dell' Adamant, che domani mattina ufficializzerà la conferma in panchina di Giovanni Benedetto fino al 2027, col tecnico reggino che diventerà anche responsabile del settore giovanile di Scuola Basket in un progetto ad ampio respiro che lo coinvolgerà su più fronti. Come noto, le intenzioni di Benedetto e del diesse Pulidori sono quelle di confermare in gran parte il roster che ha conquistato la promozione in B Nazionale tre settimane fa, ma con l'aggiunta di un paio di tasselli d'esperienza e qualità per giocarsi un campionato da protagonisti e puntare ad una salvezza tranquilla.