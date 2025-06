L' acqua Fiuggi presenta la nuova immagine nel settore HoReCa

Acqua Fiuggi, simbolo di purezza e tradizione, si rinnova per incontrare le sfide del settore HoReCa. Con una nuova immagine e una visione strategica all’avanguardia, l’azienda ciociara punta a valorizzare ogni dettaglio dell’esperienza gastronomica. In un panorama in continua evoluzione, la storica acqua minerale si propone come partner ideale per hotel, ristoranti e caffè che vogliono distinguersi con eleganza e qualità .

Svelata la nuova immagine e visione strategica di Acqua Fiuggi per il settore HoReCa (Hotel ristoranti e caffè). "Nel panorama dell'alta ristorazione, dove ogni dettaglio contribuisce a definire l'esperienza - sottolinea l'azienda ciociara in un comunicato stampa - l'acqua minerale delle storiche.

