L' Acf è stata ammessa al prossimo Campionato di Serie B Femminile

A partire da questa conferma, l’ACF Arezzo si prepara a scrivere un’altra entusiasmante pagina di storia nel calcio femminile italiano. Con determinazione e passione, la squadra affronterà il nuovo campionato di Serie B, pronta a dimostrare il proprio valore e a regalare emozioni ai tanti tifosi. La stagione 2025/26 promette grandi sfide e successi: il sogno continua, e l’Arezzo si appresta a viverlo fino in fondo.

Arezzo, 25 giugno 2025 – L’ACF Arezzo conferma la propria partecipazione al Campionato di Serie B Femminile per la stagione 202526. La società ha rispettato puntualmente ogni fase richiesta dalla FIGC, dalla documentazione amministrativa alle garanzie economiche, fino agli aspetti tecnici e organizzativi. La CO.VI.SO.F ha così approvato i documenti depositati nelle scorse settimane per l’ammissione al prossimo campionato cadetto. A partire da questa stagione, il Campionato di Serie B Femminile avrà un nuovo volto. Le squadre partecipanti subiranno una riduzione da 16 a 14, a seguito di una riforma federale che, nella scorsa annata sportiva, ha previsto tre promozioni in Serie A, ampliando la massima divisione da 10 a 12 squadre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'Acf è stata ammessa al prossimo Campionato di Serie B Femminile

