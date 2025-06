L’Accademia della Scala in concerto nelle piazze e sul sentiero dei Castelli

L’Accademia della Scala si prepara a incantare la Valtellina con il progetto “Musica nell’aria”, un’iniziativa innovativa che porta le note nel cuore delle piazze e tra i sentieri dei castelli. Sostenuta da Regione Lombardia e in collaborazione con numerosi partner, questa tournée vuole avvicinare il pubblico alla magia della musica classica in luoghi insoliti e suggestivi, creando un’esperienza unica. Preparatevi a vivere un’emozione indimenticabile, dove la musica diventa protagonista di ogni ambiente.

LOVERO (Sondrio) Sbarca in Valtellina “Musica nell’aria“, il progetto di Accademia Teatro alla Scala realizzato con il sostegno di Regione Lombardia e in collaborazione con Aler Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio, Consorzio Turistico Media Valtellina e Italia Nostra sezione di Sondrio. L’iniziativa si prefigge di portare la musica al di fuori dei tradizionali contesti teatrali, per incontrare il pubblico in spazi urbani o paesaggistici. Venerdì 4 e sabato 5 luglio saranno Sernio, Lovero e Tovo di Sant’Agata, località della Media Valtellina, ad accogliere i musicisti della scuola scaligera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it