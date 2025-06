Labico Tutelare le fasce deboli ed accrescere la funzione di rassicurazione sociale I Carabinieri in chiesa per prevenire le truffe

Durante il Corpus Domini, i Carabinieri di Labico hanno rafforzato il loro ruolo di tutela e rassicurazione sociale, intervenendo in chiesa per prevenire truffe e proteggere le fasce più vulnerabili della comunità. Un gesto concreto che dimostra come la presenza delle forze dell’ordine possa diventare un elemento di sicurezza condivisa, promuovendo fiducia e coesione tra cittadini e istituzioni. La loro vicinanza è un solido pilastro per una società più sicura e solidale.

Nel cuore di Labico, i Carabinieri della Stazione locale si sono armati di informazioni preziose per proteggere gli anziani dalle truffe.

Dalla classica "truffa del finto tecnico" a quella del "nipote in difficoltà", fino agli inganni digitali o telefonici

