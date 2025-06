L’abbraccio di capitan Della Rosa | Pistoia resterà sempre casa mia

L’abbraccio di Capitan Della Rosa a Pistoia è un gesto che emoziona e unisce. Gianluca, vero simbolo di questa città, non solo ha indossato con orgoglio la maglia biancorossa, ma ha anche scritto pagine memorabili di storia. Dopo otto anni di successi e passione, il suo saluto sincero rappresenta l’amore incondizionato per la sua squadra e la sua gente. Un arrivederci ricco di emozioni che rimarrà per sempre nel cuore di tutti.

Gianluca Della Rosa ha voluto salutare la sua gente come si addice a chi non solo è figlio di questa città, ma a chi per otto anni ha vestito la maglia biancorossa. Indossando la fascia di capitano, realizzando un sogno iniziato in Curva Pistoia e terminato sul campo, alzando la Supercoppa di A2 e quella della vittoria del campionato che ha riportato il Pistoia Basket nella massima serie. Un saluto organizzato in proprio, con la società che ha preferito defilarsi. "E’ stata la decisione più difficile della mia vita – afferma Della Rosa –, ma gli strascichi della stagione dello scorso anno e il fatto che la Fortitudo mi volesse fortemente hanno inciso sulla mia scelta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’abbraccio di capitan Della Rosa: "Pistoia resterà sempre casa mia"

