La7 prende il treno | inizia ‘Signori si parte’

Sei pronto a salire a bordo di un viaggio unico attraverso le rotaie che hanno plasmato la nostra storia? Domenica 29 giugno alle 11.45 su La7 prende il via ‘Signori si parte - Treni storici in giro per l’Italia’, un’emozionante avventura televisiva condotta da Stefania Capobianco. Per sei domeniche consecutive, scoprirai storie affascinanti e paesaggi mozzafiato, tutto a bordo di treni che sono veri e propri simboli del nostro passato. Non perdere questa occasione di viaggiare nel tempo!

La7 non perde il treno. Anzi, ci sale e da lì racconta l’Italia. Comincia domenica 29 giugno alle 11.45 su La7 ‘Signori si parte - Treni storici in giro per l’Italia’, il nuovo programma televisivo che accompagnerà i telespettatori per sei domeniche consecutive in un itinerario emozionante a bordo di rotabili che hanno fatto la storia d’Italia. Alla conduzione la giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria di Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane e amministratore delegato di FS Treni Turistici Italiani. Dalle locomotive a vapore alle Centoporte, passando per il treno rapido Arlecchino, simbolo del boom economico degli anni ‘60: le 6 puntate della prima stagione raccontano un’Italia autentica, attraversando mari e montagne, antichi borghi e città d’arte, in un viaggio che unisce racconto, emozione e scoperta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La7 prende il treno: inizia ‘Signori si parte’

