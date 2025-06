La Viva Fluo Run accende Bergamo | colori musica e divertimento in Città Alta

Preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile: la Viva Fluo Run accende Bergamo di colori, musica e puro divertimento in città alta. Sabato 5 luglio, il cuore pulsante della corsa-party torna a far brillare le strade con luci fluorescenti, un percorso emozionante e una festa sotto le stelle con DJ-set. Non perdete questa occasione di unire sport, musica e allegria in un’atmosfera unica—vi aspettiamo per lasciarvi coinvolgere e creare ricordi luminosi!

L’INIZIATIVA. Sabato 5 luglio torna la corsa-party fluo a Bergamo. Partenza dal Parco della Fara, arrivo con dj-set e festa sotto le stelle. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - La «Viva Fluo Run» accende Bergamo: colori, musica e divertimento in Città Alta

In questa notizia si parla di: fluo - bergamo - viva - accende

La «Viva Fluo Run» accende Bergamo: colori, musica e divertimento in Città Alta; Bergamo (Bergamo città).

La «Viva Fluo Run» accende Bergamo: colori, musica e divertimento in Città Alta - Sabato 5 luglio la «Viva Fluo Run» torna a Bergamo per un’edizione che unisce sport, musica e spettacolo nella cornice storica delle Mura. Secondo ecodibergamo.it

Fluo Run, Città Alta si accende con la corsa più luminosa - L'Eco di Bergamo - Torna la Fluo Run, Città Alta si accende con la corsa più luminosa dell’anno L’APPUNTAMENTO. Da ecodibergamo.it