La vita privata di Lea Massari | il matrimonio con l'ex Carlo Bianchini e la scelta di non avere figli

La vita di Lea Massari, diva intramontabile del cinema italiano, è ricca di passioni e scelte coraggiose. Sposatasi per quarant'anni con l’ex comandante Carlo Bianchini, ha deciso di non avere figli, scegliendo una strada diversa da molte altre celebrità. La sua storia personale si intreccia con quella di un’icona che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vita intensa e appassionante.

È morta all'età di 91 anni l'attrice Lea Massari. Antidiva per eccellenza, era stata sposata per circa quarant'anni con l'ex comandante e pilota Alitalia Carlo Bianchini. I due, che non hanno mai avuto figli, hanno poi divorziato nel 2004. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lea Massari, grande musa di registi come Antonioni e Risi, ci lascia all'età di 91 anni, portando via con sé un pezzo di storia del cinema italiano.

