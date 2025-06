La Virtus piazza il primo colpo di mercato | Luca Vildoza alla corte di Ivanovic

La Virtus Bologna fa il suo primo grande colpo di mercato: Luca Vildoza, talentuoso playmaker argentino, si unisce alla corte di coach Ivanovic. Con una carriera ricca di successi in Europa, tra cui l’esperienza al Baskonia, Vildoza porta entusiasmo e competenza nel roster bolognese. "Sono felice di essere un nuovo giocatore di questa grande realtà ...", ha dichiarato il classe 1995, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

La Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica in una nota di stampa di aver raggiunto un accordo pluriennale con Luca Vildoza. Playmaker argentino classe 1995, Luca Vildoza vanta tanti anni di esperienza europea iniziata al Baskonia nel 2016 "Sono felice di essere un nuovo giocatore di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

