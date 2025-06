La verità per favore sulla bomba atomica iraniana

notizie più infondate che circolano, per contribuire a un'informazione corretta e responsabile. In un'epoca in cui le notizie si diffondono in un click, è fondamentale distinguere tra realtà e speculazioni, soprattutto su temi così delicati come il nucleare iraniano. Scopriamo insieme la verità dietro questa intricata vicenda, perché solo conoscendo la realtà possiamo promuovere un dialogo più consapevole e sereno.

Dopo l'annuncio shock del presidente Trump del bombardamento dei siti nucleari iraniani e mentre gli analisti militari attendono stime precise sui danni reali, in Rete è esplosa in un'altra guerra parallela, quella della disinformazione nucleare. Vediamo di fare chiarezza, smontando alcune delle

Ci sono voluti pochi giorni per smentire Netanyahu e la presunta “ragione” per cui Israele ha dichiarato guerra all’Iran. “Non ci sono prove che l’Iran si stia dotando della bomba atomica”. A dirlo non è il primo frescone da bar ma nientemeno che il direttore gen Vai su Facebook

