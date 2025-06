La Verità l’appello di Belpietro a Meloni | Facciamo come la Spagna | niente soldi per le armi

Il direttore di La Verità, Maurizio Belpietro, lancia un appello a Giorgia Meloni: seguire l'esempio della Spagna e mettere in discussione gli investimenti militari. Con una presa di posizione decisa, invoca un cambio di rotta che potrebbe influenzare le scelte italiane, proponendo di restare fedeli alle priorità nazionali anziché seguire ciecamente le direttive internazionali. La domanda che ci poniamo è: è davvero questa la strada migliore per il nostro futuro?

Il direttore de La Verità Maurizio Belpietro chiede a Giorgia Meloni di fare come la Spagna sul riarmo Nato. «Il gioco che Mark Rutte e Pedro Sánchez stanno facendo, fingendo che la Spagna si prepari ad armarsi fino ai denti, così da rispettare l’impegno di investire il 5 per cento del Pil in spese militari, lo trovo una colossale presa per i fondelli. Non tanto dell’ Alleanza atlantica o di Donald Trump, che insiste per scaricare i costi della Difesa occidentale sui Paesi della Ue, ma di tutti coloro che, a cominciare dagli italiani, stanno con fatica tentando di tener fede a una promessa, ovvero quella di contribuire con maggiori fondi alla Difesa comune », sostiene Belpietro nel suo editoriale. 🔗 Leggi su Open.online