La verità dell'assistente aggredita dal prof Sica a Tor Vergata | Adesso sono spaventata

L’incidente all’Assistente aggredita dal professor Sica a Tor Vergata ha scosso profondamente la comunità universitaria, lasciando tutti interdetti e preoccupati. La dottoressa Marzia Franceschilli descrive quel momento come un lutto, sottolineando quanto sia importante creare ambienti di lavoro sicuri e rispettosi. È fondamentale affrontare con determinazione questa triste realtà, affinché episodi simili non si ripetano e si possa ricostruire un clima di fiducia e rispetto tra studenti, docenti e personale. Continua a leggere.

