La vecchia carta di identità entro un anno non sarà più valida | cosa devi fare

Se possiedi ancora la vecchia carta d’identità, è il momento di agire: entro un anno questa non sarà più valida e dovrai sostituirla con la nuova Carta d’Identità Elettronica. Le novità apportate dal regolamento UE coinvolgono tutti i cittadini italiani, portando cambiamenti importanti nelle modalità di identificazione. Scopri come prepararti in tempo, evitare disagi e garantirti un passaggio senza intoppi. Continua a leggere per tutto ciò che devi sapere.

Carta d'identità a Roma: open day sabato 17 e domenica 18 maggio. Tutte le informazioni - Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta.

RINNOVA LA TUA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA Sabato 14 giugno l'ufficio anagrafe di Via Sampierdarena 34 è aperto dalle ore 8.10 alle ore 12.30. Porta con te: ?una fototessera in formato cartaceo o in formato JPG; ?la vecchia carta d’identità Vai su Facebook

