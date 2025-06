La truffa viaggia su sms la Regione Marche precisa | Il Cup non manda messaggi invitando a richiamare

la regione Marche avverte: attenzione alla truffa via SMS che sfrutta il nome del Cup. I malviventi inviano messaggi ingannevoli, invitando le persone a richiamare un numero a pagamento partendo da 899, inducendo in errore soprattutto gli anziani. La Regione ribadisce che il Cup non invia mai messaggi di questo tipo e invita a diffidare e segnalare qualsiasi comunicazione sospetta, per tutelare la sicurezza di tutti.

ANCONA – Nella moltitudine di truffe messe in atto ai danni soprattutto di anziani, colpisce quella del Cup. I malviventi contattano ignari cittadini con un sms esca, da parte del Centro unico di prenotazione che invita gli utenti a richiamare un numero telefonico che inizia per 899. La Regione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

