la tregua resiste ai missili

In un clima di tensione palpabile e colpi di scena continui, Donald Trump ha segnato una svolta storica nel Medio Oriente, raggiungendo un fragile cessate il fuoco tra Israele e Iran con il sostegno del Qatar. Ma l’equilibrio instabile si rivela precario quando le attività militari di entrambe le nazioni rischiano di sabotare questa fragile tregua. Ora, l’attenzione globale si concentra sul futuro di questa delicata pace, mentre le sfide diplomatiche si intensificano, lasciando tutti a chiedersi quanto durerà.

In 24 ore di febbrili attività, passando anche da momenti di euforia a scatti di incontenibile collera, Donald Trump ha scritto ieri una pagina nella storia del Medo Oriente, raggiungendo, con l’aiuto determinante del Qatar, un cessate il fuoco fra Israele ed Iran. Poco dopo, però, ha scoperto che questo veniva messo in pericolo dalle attività militari di entrambi i Paesi, tanto da essere costretto ad ordinare perentoriamente, in particolare al premier israeliano Benyamin Netanyahu, in diretta televisiva, di richiamare indietro gli aerei da combattimento che già sorvolavano Teheran per sganciare 12 bombe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net