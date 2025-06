La tragedia in piscina a Castrezzato ci sono i primi indagati La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato

Una tragedia scuote la comunità di Castrezzato: un bambino di 4 anni perde tragicamente la vita nel parco acquatico "Tintarella di Luna". La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, cercando di fare piena luce su quanto accaduto. Le indagini, che includono un’autopsia e ricostruzioni dettagliate, mirano a chiarire ogni dettaglio di questa drammatica perdita. La società attende risposte e giustizia.

Brescia, 25 giugno 2025 – La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per fare chiarezza sulla morte del bimbo di quattro anni, residente a Rovato con la mamma, il papà e due sorelline, trovato esanime nel parco acquatico “Tintarella di Luna” di Castrezzato venerdì 20 giugno. Oltre che tramite l’autopsia disposta dalla magistratura, per determinare le cause della morte avvenuta in ospedale, si cercherà di ricostruire quanto accaduto con consulenze tecniche e perizie, ma anche dalle parole dei presenti, chiamati a fornire la loro versione dei fatti. La tragedia, bimbo di Rovato morto in piscina a Castrezzato: disposta l’autopsia Il riserbo . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La tragedia in piscina a Castrezzato, ci sono i primi indagati. La Procura di Brescia avvia un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del bimbo di 4 anni di Rovato

