La tragedia di Bucine muore a 17 anni dopo l’incidente in moto

Una giovane vita spezzata troppo presto a Bucine, un dolore che scuote l’intera comunità. Lorenzo Bitossi, 17 anni, ha perso la vita in un tragico incidente in moto, lasciando dietro di sé famiglia e amici nel dolore più profondo. La perdita di un ragazzo così giovane è un colpo duro per tutti noi, ricordando quanto la vita sia fragile e preziosa. La comunità si stringe intorno alla famiglia di Lorenzo in questo momento di lutto.

Bucine (Arezzo), 25 giugno 2025 – Una tragedia che ha gettato Bucine nello sconforto. Lorenzo Bitossi aveva solo 17 anni; è morto dopo quattro giorni di agonia all’ospedale delle Scotte di Siena, dove era stato portato in elicottero a seguito dell’incidente in moto di sabato sera. Lorenzo era figlio unico e viveva a San Leolino; sabato, intorno alle 20, stava viaggiando in direzione del paese quando, dopo aver superato un dosso, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Ha sbattuto la testa sull’asfalto e le sue condizioni erano parse subito gravissime. Ad assistere all’incidente un amico che lo seguiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La tragedia di Bucine, muore a 17 anni dopo l’incidente in moto

In questa notizia si parla di: bucine - tragedia - anni - incidente

