La terrazza nascosta vicino Piazza di Spagna dove gusto e bellezza si incontrano

nascosta e suggestiva, un’oasi di relax e raffinata eleganza nel cuore pulsante di Roma. Qui, tra sapori autentici e paesaggi incantati, ogni visita diventa un’esperienza indimenticabile, perfetta per assaporare il meglio della capitale in un’atmosfera di charme e serenità. Lasciatevi conquistare da questa gemma segreta, dove gusto e bellezza si incontrano per regalarvi momenti di pura meraviglia.

Nel cuore elegante della Capitale, a due passi da Piazza di Spagna, c’è un angolo di Roma che profuma d’estate, stile e leggerezza. Il suo nome è DonnaE Bistrot: un salotto en plein air dove ogni dettaglio, dalla cucina d’autore agli arredi sofisticati, racconta un’estate da vivere con lentezza e meraviglia. Immerso nella quiete raffinata di via delle Colonnette, all’interno dell’Elizabeth Unique Hotel, DonnaE Bistrot si svela come una terrazza intima e sorprendente. Un rifugio sospeso tra arte e sapore, pensato per chi cerca una Roma diversa, lontana dai ritmi frenetici, dove ogni momento diventa un’esperienza da assaporare. 🔗 Leggi su Funweek.it

