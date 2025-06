La tempesta perfetta attorno al Lione

Quando nel 2016 inaugurano il nuovissimo Parc OL, l’Olympique Lione sembra poter rialzarsi dopo anni di stagnazione. Progettato nel 2007 ma terminato in tempo per gli Europei del 2016, il poi Groupama Stadium si è rivelato un passo necessario per un club che aveva uno stadio vecchio e poco capiente, ma al contempo condizionante per le finanze del club. In attesa della realizzazione dell’impianto, lo storico presidente Jean-Michel Aulas ha ridotto gli investimenti. Al Lione inizia l’era dei giovani fatti in casa: Nabil Fekir, Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso; è lontano dai fasti dell’epoca di Juninho Pernambucano, ma promette un progetto ambizioso, più simile a quello dei connazionali del Monaco. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La tempesta perfetta attorno al Lione

