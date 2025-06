La Tari aumenta ancora | fino al 4,5% in più a salvare le fasce deboli è il Bonus Conte

L’aumento della Tari nel 2025 si aggira tra il 4 e il 4,5%, con un incremento medio di circa 15-20 euro all’anno per utenze domestiche e non domestiche a Foggia. Un “adeguamento” che fa discutere, soprattutto considerando le fasce più deboli, alle quali si cerca di salvaguardare con bonus e agevolazioni. La questione rimane aperta: come reagirà la città a questa nuova impennata delle tariffe?

Oscilla tra i 15 e i 20 euro annui l’aumento medio delle tariffe Tari 2025 per le utenze domestiche e non domestiche nel comune di Foggia, stando alla relazione dell’assessore al Bilancio Davide Emanuele, che lo definisce un “adeguamento”, nell’ordine del 4-4,5% in più. Il Consiglio comunale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

