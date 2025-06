La Tari aumenta a Foggia ma il quartiere Ferrovia è sommerso dai rifiuti | Che sia abolita

La crescente tassa sui rifiuti a Foggia, unita a un'emergenza di spazzatura nel quartiere Ferrovia, evidenzia un problema urgente e trascurato. La situazione diventa insostenibile: cassonetti vuoti e strada invasa dai rifiuti compromettono la qualità della vita e l’igiene pubblica. È arrivato il momento di chiedere azioni concrete per ripristinare decoro e dignità a questa zona. La priorità è garantire un ambiente pulito e sano per tutti i cittadini.

"Nel quartiere Ferrovia e in tante altre zone di Foggia la situazione è semplicemente indecente. Molti cassonetti sono stati eliminati e di conseguenza quelli rimasti sono sempre pieni fino all’orlo. I rifiuti si accumulano su marciapiedi e strade, costringendo i residenti a saltare l’immondizia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: foggia - quartiere - ferrovia - rifiuti

Foggia, Postamat esplode nella notte: panico tra i residenti del quartiere - Nella notte scorsa, il postamat dell'ufficio postale di viale XXIV, nel quartiere Ferrovia di Foggia, è esploso causando panico tra i residenti.

Quartiere Ferrovia, una sanzione per rifiuti abbandonati illecitamente e sequestrata merce avariata in un'attività commerciale; Nomi nuovi alle vie del degrado, la provocatoria proposta per il Quartiere Ferrovia: Riflette la realtà attuale; Foggia, il degrado quotidiano del quartiere Ferrovia. Residenti esasperati: Risse, rifiuti, disordine, basta!!!.

La Tari aumenta a Foggia, ma il quartiere Ferrovia è sommerso dai rifiuti: "Che sia abolita" - La provocazione del comitato Difendiamo il Quartiere Ferrovia: "È questa la 'Foggia pulita' per cui dobbiamo pagare la Tari? Segnala foggiatoday.it

Foggia, rifiuti nel quartiere Ferrovia: protestano i residenti - Cumuli di rifiuti abbandonati, cassonetti stracolmi e odori insopportabili: il quartiere Ferrovia continua a fare i conti con un’emergenza ambientale che sta esasperando i residenti. Si legge su pugliapress.org