La Synergetic art di Marisa Grande a tò Kalòn a Martano

Immergiti nell’incantevole mondo della Synergetic Art di Marisa Grande, un’esposizione che unisce emozioni e creatività in un connubio unico. Mercoledì 25 giugno 2025 alle 19.30, presso il Centro Culturale tò Kalòn a Martano, ti aspettiamo per un evento speciale che promette di ispirare e sorprendere. Un’occasione imperdibile per scoprire come l’arte possa diventare un inno alla bellezza, ai colori e alla vita. Non mancare!

Mercoledì 25 Giugno 2025 alle ore 19.30 a Martano (Lecce) in via Marconi 28 presso il Centro Culturale tò Kalòn dell’Associazione Itaca Min Fars Hus, diretto da Anna Stomeo e da Paolo Protopapa, nuovo incontro d’Arte di inizio estate, un incontro originale ricco di bellezza, di colori e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - La “Synergetic art” di Marisa Grande a tò Kalòn a Martano

In questa notizia si parla di: kalòn - martano - synergetic - marisa

Al centro tò Kalòn di Itaca a Martano l’attrazione della didattica di Lucia Starace - Mercoledì 18 giugno 2025, il centro T242 Kal242n di Itaca a Martano ospiterà un affascinante incontro dedicato alla didattica di Lucia Starace.