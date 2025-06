La stretta di mano mancata poi l’accordo | i dubbi della Spagna

La stretta di mano mancata e l'isolamento durante il vertice. Cosa è successo e quali sono le richieste di Madrid.

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: “La Siria deve riconoscere a Israele” - Nel contesto di una geopolitica in evoluzione, Donald Trump ha suscitato attenzione con una storica stretta di mano con Aljolani in Siria.

Nato, accordo sul 5% delle spese militari ma la Spagna non ci sta; Cosa ci dice una stretta di mano mancata; Pighi e il mancato ingresso nel Piacenza Calcio: “Avevamo già l’accordo, c’é stata la stretta di mano, poi è saltato tutto. Polenghi evidentemente non mi voleva” – AUDIO.

Nato, accordo sul 5% spese militari ma la Spagna non ci sta - Ancora prima di raggiungere il vertice NATO, il presidente statunitense Donald Trump aveva puntato il dito contro la Spagna per la sua opposizione all’obiettivo di portare la spesa militare al 5% del ... Come scrive msn.com

Ristori Covid, "stretta di mano" tra Governo e Regioni con l'Accordo chiuso sotto gli auspici del Mef. Toma: «Così recuperiamo nei bilanci parte delle risorse mancate durante ... - Ristori Covid, "stretta di mano" tra Governo e Regioni con l'Accordo chiuso sotto gli auspici del Mef. Scrive ilsole24ore.com