la strana guerra dei 12 giorni

La tensione tra Israele e Iran ha raggiunto un punto critico, alimentata da una serie di eventi che stanno scuotendo il Medio Oriente. L’ultimo episodio, iniziato lo scorso 13 giugno, ha portato a una escalation militare che potrebbe cambiare gli equilibri della regione. Con le recenti dichiarazioni di Luigi Toninelli, esperto Ispi, si delinea un quadro complesso in cui le azioni di Washington potrebbero avere ripercussioni durature. Ma cosa significa tutto questo? Proviamo a scoprilo.

"L’attacco degli Stati Uniti all’ Iran è stato un successo, ma Teheran adesso farà più fatica a fidarsi di Washington e potrebbe accelerare nel dotarsi di una bomba nucleare". Con questa considerazione del ricercatore Ispi, Luigi Toninelli, è possibile cominciare a comprendere ciò che è successo in Medio Oriente negli ultimi giorni. IL RAPPORTO AIEA. Lo scontro armato tra Israele e Iran, iniziato venerdì 13 giugno, è scoppiato a seguito del rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica in cui si segnalavano alcuni comportamenti opachi della Repubblica islamica. "La guerra comincia anche per il rapporto di Aiea – continua Toninelli –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net