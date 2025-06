La strada verso il biotech act europeo Quali prospettive per l’Italia

La strada verso il nuovo Biotech Act europeo rappresenta un crocevia cruciale per l’Italia, che mira a posizionarsi come protagonista globale nel settore delle biotecnologie. Con l’obiettivo di rendere l’Europa un polo di innovazione e sviluppo, il convegno “Biotech Act: opportunità e sfide” ha riunito istituzioni, industria ed esperti per tracciare le prospettive future. Il provvedimento, atteso nel 2026, punta a trasformare il panorama biotech e a creare un nuovo capitale di opportunità per il nostro continente.

Come rendere l’Europa un polo globale per lo sviluppo delle biotecnologie? È la domanda al centro del convegno “Biotech Act: opportunità e sfide per l’Italia e per l’Europa nel nuovo scenario geopolitico” organizzato oggi a Roma da Assobiotec, che ha riunito istituzioni italiane ed europee, industria ed esperti per discutere le sfide e le opportunità legate al futuro Biotech act dell’Unione europea. Il provvedimento, atteso nel 2026, punta a delineare un quadro normativo stabile e competitivo per uno dei settori tecnologici più promettenti del secolo, ma arriva in un momento in cui la partita globale è già ampiamente in corso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La strada verso il biotech act europeo. Quali prospettive per l’Italia

