La storia del turista espulso per un meme non è vera | cosa è successo al confine con gli Stati Uniti

La vicenda di Mads Mikkelsen, il giovane norvegese bloccato al confine tra Norvegia e Stati Uniti per un meme su JD Vance, ha catturato l'attenzione globale. Ma cosa è realmente successo? Dietro a questa storia di sospetti e incomprensioni si nasconde una realtà più complessa, che mette in discussione i limiti tra libertà di espressione e sicurezza. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere il mondo intero.

La storia di Mads Mikkelsen, 21 anni, ha fatto il giro del mondo. Mads è un ragazzo norvegese. Quando è andato negli Stati Uniti per una vacanza è stato bloccato al confine. Secondo il ragazzo gli agenti avrebbero trovato nel suo smartphone dei meme su JD Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti. Dopo tutto il clamore sollevato dalla sua storia, Mads ha spiegato che la dinamica è stata un po' più complessa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

