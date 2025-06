La storia Chi ricorda la promessa Sowe? Zero gol qui ora può arrivare in A

Dalla non facile gavetta ai sogni di gloria: Ali Sowe, 31 anni, è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera. Dopo aver attraversato alti e bassi, il suo percorso potrebbe ora portarlo in Serie A, sorprendendo tutti e dimostrando che, a volte, le promesse di un passato difficile possono trasformarsi in incredibili successi. La storia di Sowe ci insegna che con determinazione e passione, ogni ostacolo può diventare trampolino di lancio.

Da non crederci: secondo radiomercato, il Bologna è sulle tracce di Ali Sowe, 31 anni, l’attaccante gambiano che giusto dieci stagioni fa disputò 8 partite nel Modena senza realizzare neppure un gol prima di essere ceduto in gennaio al Lecce, in Lega Pro, per la disperazione. Antonio Caliendo e Walter Novellino scommettevano forte su questo attaccante, all’epoca ventunenne, arrivato dal Chievo nell’estate del 2015 per sostituire il senegalese Babacar, rientrato alla Fiorentina dopo aver messo a segno 20 reti in gialloblù. I percorsi professionali fra i due si somigliavano: Sowe, come Babacar, non si era distinto per i gol segnati in precedenza, per lui appena 5 in Serie B con la Juve Stabia, mentre era andato in bianco con il Chievo nella massima serie, con il Pescara e il Latina fra i cadetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia. Chi ricorda la promessa Sowe?. Zero gol qui, ora può arrivare in A

In questa notizia si parla di: sowe - storia - ricorda - promessa

Palazzo Alvaro ospita i Cantieri della didatica, Quartuccio: "Ci ricorda quale sia il nostro posto nella storia" - Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana, ha ospitato nel 2025 l'edizione dei Cantieri della Didattica Quartuccio, promossa dall’Istituto Ferruccio Parri.

La storia. Chi ricorda la promessa Sowe?. Zero gol qui, ora può arrivare in A.

La storia. Chi ricorda la promessa Sowe?. Zero gol qui, ora può arrivare in A - Da non crederci: secondo radiomercato, il Bologna è sulle tracce di Ali Sowe, 31 anni, l’attaccante gambiano che giusto ... Come scrive sport.quotidiano.net

The story. Who remembers the promise Sowe?. Zero goals here, now he can get to A - Unbelievable: according to the transfer market, Bologna is on the trail of Ali Sowe, 31 years old, the Gambian striker who was just ... Riporta sport.quotidiano.net