La staffetta roadshow sulla trasmissione d' impresa fa tappa a Brindisi

La Staffetta nasce con l’obiettivo di mettere in luce le sfide e le opportunità delle nuove generazioni imprenditoriali, favorendo il confronto e la condivisione di idee innovative. Un momento imperdibile per giovani imprenditori e aspiranti tali di tutta la regione che desiderano fare rete e rafforzare le proprie competenze. Non perdere questa occasione unica: ti aspettiamo a Brindisi per scrivere insieme il futuro dell’imprenditoria pugliese.

BRINDISI - La Cna Giovani Imprenditori Puglia, organizza la tappa regionale della Staffetta roadshow sulla trasmissione d'impresa per il 27 giugno, alle ore 17:00 presso la Sala Alfredo Malcarne della Cciaa (Camera del Commercio) in Via Bastioni Carlo V n°46. La Staffetta nasce con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: staffetta - roadshow - trasmissione - impresa

"Staffetta. Roadshow sulla trasmissione di impresa" fa tappa alla Cna - Il Giunco Vai su X

Il 27 giugno fa tappa a Brindisi la Staffetta, roadshow sulla trasmissione d'impresa; Il 27 giugno fa tappa a Brindisi la Staffetta, roadshow sulla trasmissione d’impresa; “Staffetta. Roadshow sulla trasmissione di impresa” fa tappa alla Cna.

“Staffetta. Roadshow sulla trasmissione di impresa” fa tappa alla Cna - MSN - Domani, nella sala conferenze di Cna Grosseto, in via Birmania 96, alle 16, fa tappa l’iniziativa “Staffetta. Da msn.com

Giovani e impresa. Incontri con esperti - la Nazione - Creare occasioni di ascolto, confronto e presentare proposte concrete per favorire l’imprenditoria giovanile agevolando l’avvio e la trasmissione di impresa. lanazione.it scrive