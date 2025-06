La Spagna non è l’Italia | arrestato l’uomo che ha minacciato di morte Morata per un rigore sbagliato

In un episodio che ha sconvolto il mondo del calcio, Alvaro Morata, capitano della Spagna, è stato vittima di minacce di morte online a causa di un rigore sbagliato. La buona notizia è che le autorità hanno fatto luce sulla vicenda, arrestando un diciannovenne a Malaga. La giustizia ha così preso le difese di uno dei protagonisti più discussi della finale di Nations League.

Alvaro Morata, ex Juve e Milan e capitano della Spagna, è stato minacciato di morte on line per aver sbagliato il rigore decisivo nella finale di Nations League contro il Portogallo. Nelle ultime ore c’è stata una svolta nelle indagini che hanno portato all’arresto di un diciannovenne a Malaga. A seguire quanto riportato da El Paìs. Minacce di morte a Morata: scatta l’arresto per il colpevole. “La polizia ha arrestato un diciannovenne a Malaga con l’accusa di aver minacciato di morte il capitano della nazionale spagnola Álvaro Morata e la sua famiglia sui social media, dopo che il giocatore aveva sbagliato ai rigori nella finale di Nations League contro il Portogallo l’8 giugno in Germania. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Spagna non è l’Italia: arrestato l’uomo che ha minacciato di morte Morata per un rigore sbagliato

In questa notizia si parla di: morte - minacciato - morata - spagna

L’ex direttore Fbi interrogato dal Secret Service. Trump: “Mi ha minacciato di morte”. Il giallo del numero ‘8647’ - Washington, 17 maggio 2025 – L'ex direttore dell'FBI, James Comey, è stato interrogato dal Secret Service dopo che Trump lo ha accusato di minacce di morte via un post criptico sui social.

La Spagna non è l'Italia: arrestato l'uomo che ha minacciato di morte Morata per un rigore sbagliato; Minacce di morte a Morata: la polizia spagnola in azione, cosa è successo; Morata, arriva la notizia dalla Spagna: è stato arrestato.

La Spagna non è l’Italia: arrestato l’uomo che ha minacciato di morte Morata per un rigore sbagliato - Il giovane aveva minacciato di morte sui social Alvaro Morata e i suoi figli a seguito del rigore sbagliato in finale di Nations League ... Da ilnapolista.it

Minacce di morte a Morata: la polizia spagnola in azione, cosa è successo - Un ragazzo di diciannove anni è stato arrestato a Malaga, sospettato di aver minacciato di morte Álvaro Morata e la sua famiglia sui social. Scrive msn.com