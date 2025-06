La Sinalunghese annuncia l’accordo con il 2006 Bonechi

La Sinalunghese si rinforza con entusiasmo, annunciando l’accordo con il promettente classe 2006 Leonardo Bonechi. Questa mossa strategica rafforza il reparto difensivo, arricchendo un roster già competitivo e pronto a conquistare nuove sfide. Con un passato nel settore giovanile del Siena e un pedigree di talento, Bonechi si prepara a fare la differenza. L’arrivo di questo giovane promettente segna un passo importante verso nuovi traguardi per la squadra.

Un’altra importante pedina è arrivata a corte di mister Testini: la Sinalunghese ha annunciato l’accordo con il giovane ma ‘esperto’ classe 2006 Leonardo Bonechi (nella foto) che andrà a integrare il reparto quote (già in organico Parri, Gialli e Palmerini, a cui andranno ad aggiungersi alcuni 2006 della Juniores, dopo il loro trionfo nel rispettivo campionato). Bonechi, difensore, dopo il percorso nel settore giovanile del Siena ha giocato in Eccellenza nel campionato 202324 tra le fila del Mazzola (17 presenze da sottoquota di cui 13 da titolare); si è fatto notare tanto da trasferirsi, la scorsa estate, al San Donato Tavarnelle in Serie D, dove ha debuttato nella partita pareggiata con il Livorno a inizio ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Sinalunghese annuncia l’accordo con il 2006 Bonechi

In questa notizia si parla di: bonechi - sinalunghese - accordo - annuncia

David annuncia il suo addio al Lille: «Ogni storia ha un inizio e una fine». Sarebbe vicino l’accordo con il Napoli (Pedullà) - Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille con un emozionante video su Instagram, sottolineando che ogni storia ha un inizio e una fine.

La Sinalunghese annuncia l’accordo con il 2006 Bonechi - Un’altra importante pedina è arrivata a corte di mister Testini: la Sinalunghese ha annunciato l’accordo con il giovane ma ... Come scrive msn.com

Calcio Promozione. La Sinalunghese avanti insieme all’esterno Parri - Terza conferma per la Sinalunghese di mister Testini che dopo Marini e Bardelli annuncia di aver raggiunto l’accordo per la permanenza in rossoblù dell’esterno d’attacco Giulio Parri classe ... Da lanazione.it