La Sicurezza sul Lavoro scende in strada | la nuova tappa a Terracina

La sicurezza sul lavoro si fa strada tra le strade di Terracina, portando un messaggio di consapevolezza e responsabilità. Dopo il grande successo delle tappe precedenti, l’iniziativa “La Sicurezza sul Lavoro scende in strada” – promossa da Ebit Lazio – arriva nella splendida città del sud pontino, coinvolgendo imprese, lavoratori e istituzioni in un dialogo fondamentale per creare ambienti di lavoro più sicuri e resilienti. E tutto questo solo all’inizio…

Terracina, 24 giugno 2025 – Dopo il successo delle tappe precedenti, l’iniziativa “La Sicurezza sul Lavoro scende in strada”, promossa da Ebit Lazio – l’Ente bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi del Lazio – approda a Terracina, con un programma articolato che coinvolge imprese, lavoratori e istituzioni locali in un percorso di confronto e sensibilizzazione. Il progetto, giunto alla settima edizione, è partito in città lo scorso 10 giugno e proseguirà nelle giornate di oggi 24 e domani 25 giugno con l’allestimento di un info point in Piazza G. Garibaldi (Via Roma) e lo svolgimento dei corsi formativi presso la Sala dell’Opera Don Orione in Piazza della Libertà 5, sempre a Terracina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

