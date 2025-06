La sfilata di Louis Vuitton Uomo a Place Beaubourg di Parigi

La passerella di Louis Vuitton Uomo a Place Beaubourg di Parigi ha incantato il pubblico, inaugurando la Settimana della Moda Uomo con stile e innovazione. La collezione Pret-à -Porter Primavera/Estate 2025-26, firmata dal visionario Pharrell Williams, ha portato una ventata di freschezza e audacia. Tra star del calibro di Beyoncé, Bradley Cooper e Spike Lee, l’evento si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico di tendenze e glamour. Un inizio esplosivo per una settimana che promette emozioni indimenticabili.

(askanews) – Ieri, 24 giugno, hanno sfilato i capi della collezione pret-Ă -porter maschile PrimaveraEstate 2025-26 realizzata dal cantante e stilista Pharrell Williams per Louis Vuitton, in apertura della Settimana della Moda Uomo di Parigi. Tra le centinaia di ospiti: la cantante BeyoncĂ©, l’attore americano Bradley Cooper, il regista Spike Lee e il cestista francese Victor Wembanyama. Marrone, rosa antico, blu navy e rosso ciliegia compongono la palette di questa collezione, impreziosita anche da un motivo safari. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La sfilata di Louis Vuitton Uomo a Place Beaubourg di Parigi

In questa notizia si parla di: louis - vuitton - uomo - parigi

Coppa America: a Napoli si parte con la “Louis Vuitton Cup” nel 2026 - Nel 2026, Napoli si prepara a diventare il palcoscenico della Louis Vuitton Cup, un epilogo avvincente della Coppa America 2027.

Translate post #JHOPE alla sfilata Uomo Primavera-Estate 2026 di @LouisVuitton a Parigi #jhopexLVMenSS26 #jhopexLouisVuitton Vai su X

Louis Vuitton uomo primavera estate 2026, il dandy traveler di Pharrell al Centre Pompidou; La sfilata di Louis Vuitton Uomo a Place Beaubourg di Parigi; Moda, sfilata di Louis Vuitton Uomo in Place Beaubourg a Parigi.

Moda, sfilata di Louis Vuitton Uomo in Place Beaubourg a Parigi - 26 realizzata dal cantante e stilista Pharrell Williams per Louis Vuitton, in ap ... Si legge su libero.it

Parigi, sfilate uomo, Beyoncé e Jay-Z, star da Vuitton: look western per lei. E c'è Bradley Cooper ma senza Gigi Hadid - È stato sul piazzale del Centre Pompidou, trasformato per l'occasione in un set cinematografico a grandezza naturale, che Pharrell Williams ha svelato la sua collezione primavera- Segnala msn.com