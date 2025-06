la sconfitta culturale degli ayatollah

Gli ayatollah hanno perso non solo sul campo politico, ma anche nel cuore della cultura iraniana contemporanea. Mentre il mondo si evolve, la scena culturale del Paese si arricchisce di voci nuove e coraggiose, da scrittrici a pittrici, da fotografe a fumettiste. Dove sono finiti i vecchi dogmi? La risposta sta nelle giovani generazioni che, con talento e determinazione, stanno riscrivendo la storia culturale dell'Iran.

Gli ayatollah hanno perso. Non mi riferisco alla situazione militare, per la quale rimando volentieri agli esperti della materia, mi riferisco alla situazione culturale. Essendo rimasto più o meno fermo a Omar Khayyam (XII secolo), nei giorni scorsi ho deciso di aggiornarmi, di informarmi sulla cultura iraniana contemporanea. Ho cercato scrittori e pittori. Ho trovato scrittrici e pittrici, e fotografe, e una fumettista. Dove sono finiti i maschi? Tutti a farsi crescere la barba, a denunciare adultere, a schiaffeggiar scostumate? Strano, davvero strano. Per quei mediorientali maomettani è un risultato fallimentare, perfino peggio dei bombardamenti di Fordow: decenni di legge islamica, di repressione, di veli e di turbanti, di galere, frustate e bastonate e dell'Iran odierno resteranno esclusivamente le opere delle donne, e delle donne avverse al regime.